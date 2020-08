Il gattino resta incastrato nella rete dello stadio, liberato dai vigili del fuoco

I Vigili del fuoco sono intervenuti a Jesi in via Sante Ferrari per un gatto rimasto impigliato con una zampa posteriore nella rete di recinzione dello stadio Carotti di Jesi a circa 5 metri di altezza.

La squadra, utilizzando la scala italiana, ha raggiunto e liberato l'animale riportandolo a terra.

