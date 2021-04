Gatto incastrato in cima ad un albero, intervengono i vigili del fuoco

Non tornava a casa da due giorni. Lo hanno trovato che piangeva sopra un albero perché non riusciva a scendere di lì. Salvato questa mattina il gatto incastrato in cima ad un arbusto in via Clementina, a Serra San Quirico.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Jesi con l'ausilio dell'autoscala di Ancona e i carabinieri della locale Stazione. Il micio, tratto in salvo, è stato riconsegnato ai proprietari che hanno potuto confortare e riabbracciare il povero animale spaventato.