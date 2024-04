Gattina guarita da un tumore muore dopo due anni e mezzo. La storia di “Salva”

ANCONA – Agosto 2022, estate piena. Due giorni prima di Ferragosto una giovane mamma di nome Sara aveva trovato davanti ad un cancello di un immobile abbandonato, sul ciglio della strada, in via del Golfo, una gattina impaurita. Se ne stava rannicchiata a pochi centimetri dalle auto che passavano, rischiando di essere investita. Forse un tentativo proprio di farsi notare. Sara si è avvicinata e la micetta le è andata incontro in cerca di coccole. Non stava bene, aveva il musetto era pieno di parassiti, l’orecchio mezzo mangiato. È stata rifocillata con acqua fresca e crocchette. Che fare con quella gattina che un cucciolo di pochi mesi? È partita una ricerca per trovare qualcuno che potesse curarla. Dopo alcune telefonate è arrivata quella giusta, a Marisa Aquila della Lav Marche e Massimiliano Stampella della Lav Ancona che l’hanno messa in contatto con Annita Baroni, una volontaria legata all’epoca ad una associazione animalista che si occupava di aiutare tutti i quadrupedi in difficoltà. Annita è andata a prendere la gattina e l’ha subito chiamata “Salva” anche se non c’erano certezze che ce l’avrebbe fatta. La gattina, affidata ai veterinari Saverio Altamura ed Emanuele Mangani, è riuscita a superare il grave stato di debilitazione in cui era stata trovata e poi è stata operata. Aveva un tumore alle orecchie.

Per sopperire alle spese era partita anche una colletta. “Salva” ce l’aveva fatta. Aveva trovato una casa, quella di Annita, e una vita migliore. Ma il male non l’ha abbandonata del tutto. È stata operata altre due volte e stava bene. Venerdì scorso la situazione è peggiorata. Ieri si è spenta, circondata dalle coccole della sua padrona. Per ringraziare chi si è dato da fare per aiutare l'animale Annita ha fatto un post su Facebook ricordando di non girarsi mai dall'altra parte se si incontra un animale in difficoltà. «Aiutateci ad aiutare», ha detto.