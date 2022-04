Usa il gasolio per la pesca a scopi privati: sotto sequestro 80 litri

ANCONA - Ben 80 litri di gasolio per la pesca professionale (acquistato a prezzi agevolati) usato per uso privato: scatta la multa per il responsabile. Così il Reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Ancona durante le festività pasquali ha intensificato i controlli. In totale sono state scandagliate 16 imbarcazioni e identificate 27 persone.

Sono stati dispiegati notte e giorno i mezzi navali per prevenire e contrastare i traffici illeciti via mare e per salvaguardare la sicurezza dei tanti turisti e residenti che hanno scelto di trascorrere le festività nelle località di mare delle Marche.

Nel corso delle attività di servizio, il Reparto Operativo Aeronavale avvalendosi dei rispettivi Reparti dipendenti alle sedi di Ancona e di San Benedetto del Tronto, in stretto coordinamento con le pattuglie operanti a terra, riconducibili ai vari Comandi Provinciali della Guardia di Finanza delle Marche, ha garantito il presidio nelle acque territoriali e lungo il litorale marchigiano, a tutela dell’economia legale, indirizzando le attività di polizia verso il contrasto dei fenomeni illeciti, il traffico di sostanze stupefacenti ed il controllo di eventuali flussi migratori irregolari. «La presenza in mare della Guardia di Finanza - si legge nella nota - rappresenta un valore funzionale, utile a incrementare la cosiddetta “sicurezza percepita” da parte dei cittadini a conferma, anche durante il periodo delle festività pasquali, del ruolo di Forza di Polizia in mare, costantemente impegnata nel contrasto di ogni forma d’illegalità».