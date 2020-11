Garante dei diritti: riattivato lo sportello per le famiglie

Riparte lo sportello a Supporto alle famiglie, in linea con i diritti, progetto d’intervento a distanza già sperimentato nell’aprile scorso e attivato con la collaborazione di Save The Children. «E’ necessario porre attenzione - spiega il Garante dei diritti Andrea Nobili - soprattutto sulle eventuali ricadute che le nuove disposizioni legate all’emergenza Coronavirus potrebbero avere nella vita dei nostri ragazzi, così come accaduto nel periodo del lockdown. La didattica a distanza per le scuole superiori, le limitazioni che vanno ad interessare i luoghi d’intrattenimento e socializzazione potrebbero determinare ulteriori disagi a cui sarà necessario fornire risposte e nuove forme di supporto. Dobbiamo saper interpretare le dinamiche in atto e agire di conseguenza».

Obiettivo dello sportello è quello di rendere possibile un primo supporto per assicurare la tutela dei minori e fornire risposte alle numerose richieste di sostegno psicologico, emotivo, educativo e relazionale che arrivano dalle stesse famiglie. Il servizio può essere attivato contattando i numeri 071.9257702 (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,00 alle 12,00) e 346.8893703 (martedì, giovedì e venerdì dalle 15,00 alle 18,00). La consulenza sarà possibile per via telefonica, utilizzando WhatsApp, Skype o altre modalità di contatto, concordate con gli esperti. Nel caso in cui le linee risultino occupate si suggerisce di inviare un messaggio per essere ricontattati. Referenti del progetto Carla Urbinati dell'Ufficio Garante Infanzia ed Adolescenza Regione Marche e Viridiana Colombo del Progetto Fiocchi in Ospedale Ancona - Save The Children.