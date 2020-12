Furto a casa di Michele, artista per hobby: «Le tele non valgono nulla, ridatemele»

Rubati dieci quadri nel garage di un appartamento a Civitanova Marche. Il furto è avvenuto la sera di venerdì 4 dicembre nel seminterrato che ospita il laboratorio di Michele Reschini, giovane modellista con la passione per l'arte e la pittura. «Non sono quadri con un valore economico particolare - spiega il 28enne - ma hanno un enorme valore affettivo per me. Questo fatto mi ha davvero distrutto psicologicamente. Spero che i responsabili capiscano di aver sbagliato e mi resituiscano i dipinti. Non voglio sapere i loro nomi, rivoglio indietro solo le mie tele».

Michele ogni sera, dopo il lavoro, si rintana nel suo piccolo laboratorio per dipingere e pensare. «E' un hobby che mi rilassa, non è certo un lavoro ben remunerato. Durante il lockdown ho avuto modo di concentrarmi e dipingere molto di più. Ho fatto qualche mostra, certo, ma niente che possa attirare dei ladri di opere d'arte». La mattina di sabato 5 dicembre, con tutta la calma del weekend, il giovane è sceso in garage per rimettersi al lavoro con pennello e tavolozza. Ha aperto la porta senza notare nulla di strano visto che l'uscio non era stato forzato ma, una volta dentro, l'amara scoperta: il locale era stato messo a soqquadro e dalla collezione appesa al muro mancavano dieci opere. Qualcuno si era introdotto nel seminterrato per rubare le tele e una bicicletta da città. «Così poco valore economico e così tanta amarezza - prosegue l'artista - non mi capacito di chi possa essere stato a compiere questo atto. Mai avuto litigi pesanti o problemi con nessuno». Così Michele, sconvolto, è andato dritto alla polizia. In commissariato ha raccontato quanto accaduto deunciando il fatto alla questura di Macerata. Restano però ancora sconosciuti gli autori del furto.