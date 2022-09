Impennate e motocross al parcheggio di Tavernelle: tornano le corse clandestine

ANCONA- Torna l’incubo delle corse clandestine nel parcheggio del cimitero di Tavernelle. Un’ abitudine purtroppo frequente nel passato ma che poi, anche in concomitanza con il periodo Covid, si era fortunatamente attenuata. Ora, attraverso la video denuncia di un residente il pericolo è tornato costringendo la Polizia Locale, di concerto con le altre forze dell’ordine, a stringere il cerchio delle indagini intorno ad un gruppo di giovanissimi.

Nello specifico diversi ragazzini, a bordo delle loro moto e delle loro auto con le targhe coperte, si cimentano in acrobazie e corse simulando talvolta vere e proprie piste improvvisate. Le attenzioni, come detto, si stanno intensificando e non sono esclusi nei prossimi giorni nuovi sviluppi.