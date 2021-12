Minacce e aggressioni per rapinare, «Ti brucio le unghie»: 4 minori in carcere

Si aggiravano per le vie del centro di Fano, individuavano le loro vittime e poi le rapinavano ricorrendo a minacce e violenze fisiche. Finiscono in carcere i quattro minorenni accusati di far parte di un gruppo di malviventi responsabili di aver rapinato in due distinte occasioni dei perfetti sconosciuti.

I fatti risalgono a maggio quando il branco si aggirava per le vie con l'obiettivo di rubare gioielli e smartphone. Nel primo episodio hanno bloccato la marcia di un'auto circondandola e impedendo al conducente di proseguire. Poi hanno strappato di dosso al conducente e al passeggero un braccialetto e un telefono cellulare. In un'altra occasione, invece, il gruppo si è accanito contro due ragazzi che stavano passeggiando in un parco. A suon di minacce, calci e pugni sono riusciti a rubare loro il cellulare e il portafoglio.

Per intimorire le vittime utilizzavano minacce di ogni tipo. Accendino alla mano, infatti, avrebbero detto frasi del tipo «ti do fuoco alle unghie» e «ti buco un sopracciglio». La Procura minorile di Ancona ha quindi coordinato le indagini e richiesto al Gip l'applicazione della misura cautelare in carcere per i 4 minorenni accusati di rapina pluriaggravata. Tre di loro pealtro risultavano domiciliari presso una comunità educativa della zona «a dimostrazione del loro forte senso di impunità che neanche una struttura comunitaria è stato in grado di contenere in modo efficace». Gli agenti del Commissariato di Fano sono stati quindi incaricato di eseguire la misura cautelare in carcere per i 4 del branco.