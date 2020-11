Galleria Nazionale delle Marche, il nuovo direttore è Luigi Gallo

Dai primi di novembre lo storico dell’arte Luigi Gallo è ufficialmente il nuovo Direttore della Galleria Nazionale delle Marche e della Direzione Regionale Musei Marche - MiBACT (Rocche di Gradara e di Senigallia, Museo Archeologico Nazionale delle Marche, Musei Archeologici Statali di Ascoli Piceno, Arcevia, Cingoli e Urbisaglia, Antiquarium di Numana, Museo Statale Tattile Omero).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il periodo della gestione dei due istituti iniziato con il direttore ad interim Marco Pierini e che ora continua con Luigi Gallo è un periodo molto particolare della storia d’Italia: i musei, i cinema, i teatri, luoghi della cultura basati sull’esperienza diretta, sono stati chiusi da marzo a maggio 2020 e vengono ora di nuovo chiusi in base alle direttive del nuovo DPCM attuato per il contenimento della diffusione del COVID-19. La sfida che il mondo della cultura si trova a fronteggiare è quella di riuscire a creare un nuovo linguaggio capace di comunicare i propri contenuti anche al di fuori dei luoghi istituzionali, nella consapevolezza che comunque questi sono da visitare e vivere in virtù di quella completezza esperienziale che solo una presenza immersiva è capace di dare.