Calcio a 5 in lutto, addio a Pier Paolo Ferri: l'allenatore è morto a 48 anni

JESI - Mondo dello sport in lutto per la prematura scomparsa di Pier Paolo Ferri, 48 anni, per tanti anni nel mondo del futsal Anconetano. L'uomo è deceduto nella giornata di ieri dopo aver combattuto contro un male incurabile. Pier Paolo Ferri, è stato uno dei pilastri del calcio a 5 in tutto il territorio, grazie alla sua enorme professionalità. Oltre al calcio a 5 l'altra sua grande passione era la pizza. Per alcuni anni aveva gestito il locale "Pizzeria dal Gufo" in piazza Kennedy, a Castelbellino.

Tra le squadre allenate da Ferri anche la Jesina Calcio Femminile, che questa mattina si è unita al cordoglio con un post sulla sua pagina Facebook: "La Jesina Calcio Femminile si unisce al cordoglio e al dolore della famiglia Ferri per la prematura scomparsa dell’ex allenatore biancorosso Pier Paolo Ferri. Condoglianze". Lo stesso ha fatto l'AIAC Futsal Marche: "Il nostro Gruppo Provinciale si stringe attorno alla famiglia Ferri per la prematura perdita di Pier Paolo. Alla famiglia giungano le nostre più vive e sentite condoglianze".

La salma si trova nella Sala del Commiato Ciccoli E Brunori In Via Don A. Battistoni 2/a di Jesi e sarà disponibile alle visite dalle ore 08:30 di domenica 07 maggio. I funerali si svolgeranno lunedì 08 maggio 2023 alle ore 15:00 con rito Cattolico presso la Chiesa Madonna Del Divino Amore di Jesi.