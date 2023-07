Il titolare del bar scarica la merce dal furgone, il ladro entra nel mezzo e ruba portafogli e carte di credito

ANCONA - Questa mattina i carabinieri della Stazione di Collemarino hanno denunciato un 36enne, residente nella provincia di Pesaro-Urbino, ritenuto responsabile di furto aggravato, utilizzo indebito di carte di credito e porto di oggetti atti ad offendere.

I fatti si sono verificati nel pomeriggio di ieri, proprio nel quartiere di Collemarino: gli uomini dell’Arma, impegnati in un ordinario servizio di controllo del territorio, sono stati contattati dal titolare di un bar della zona il quale si era reso conto che, mentre era impegnato nello svolgimento delle operazioni di scarico di merci dal proprio furgone, un uomo aveva rubato dal veicolo uno zaino di sua proprietà con all’interno, tra le altre cose, anche il suo portafoglio contenente carte di credito e documenti vari. I militari hanno così avviato immediatamente le indagini e, dopo aver visionato rapidamente le immagini di alcuni impianti di videosorveglianza presenti nella zona, hanno individuato il ladro e fatto scattare le ricerche, coinvolgendo anche altri equipaggi della Compagnia Carabinieri di Ancona.

I Carabinieri della Stazione di Collemarino però sono riusciti a mettersi sulle tracce dell’uomo, poi identificato nel 36enne, rintracciandolo all’interno di un’altra attività commerciale del quartiere. Dopo averlo bloccato, l’uomo è stato subito sottoposto a perquisizione personale, che ha consentito di trovare nelle tasche dei suoi pantaloni, due grossi taglierini con lama della lunghezza di circa 15 centimetri. Il 36enne è stato quindi accompagnato in caserma per lo svolgimento di tutti gli accertamenti del caso: i carabinieri hanno accertato che egli aveva già utilizzato il bancomat della vittima per effettuare tre acquisti, dell’importo complessivo di circa 100 Euro, per poi disfarsi dello zaino, nascondendolo in un cespuglio. Il ladro, non sapendo più come giustificarsi, ha deciso di “collaborare” fornendo le indicazioni sulla refurtiva e consentendo di recuperarla e di restituirla al legittimo proprietario.