Ruba le bottiglie di whisky e le vende a un altro negoziante: denunciati entrambi

ANCONA - Ruba due bottiglie di whisky in un negozio di via Mamiani e le vende a un altro negoziante. Denunciati entrambi. Dopo la segnalazione di furto, i poliziotti hanno trovato il ladro, un uomo classe '87 con numerosi precedenti, nei pressi di piazza Rosselli. Ha ammesso il furto, ma nello zaino le bottiglie non c'erano più: ha dichiarato di averle vendute a un negoziante bengalese.

Arrivati in negozio i poliziotti hanno trovato le bottiglie trafugate. Il titolare dell'esercizio commerciale, 20enne, non ha saputo giustificare la presenza della merce esposta e non aveva alcun documento che potesse certificare l'acquisto regolare. Alla fine ha ammesso di aver acquistato le bottiglie da un uomo, a lui sconosciuto. Condotti entrambi in Questura, i due sono stati denunciati per i reati, rispettivamente, di furto e ricettazione.