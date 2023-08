Prima ruba un furgone poi entra in una villa per saccheggiarla: allarme dato da una ragazzina, arrestato

ANCONA - Ruba un furgone vicino casa poi va a piedi fino ad una villetta dove si introduce all’interno forzando una porta finestra. Arrestato un ladro, grazie all'allarme dato dalla ragazzina che era in casa con i nonni.

È successo ieri, nel tardo pomeriggio, a Pietralacroce. Il ladro, un 51enne anconetano, si è impossessato di un autocarro Fiat Dobló, rubato nel quartiere adriatico, poi, dopo averlo parcheggiato sotto casa si è avviato a piedi lungo la strada vecchia di Pietralacroce. Lì ha forzato la porta finestra di una villetta bifamiliare dove si trovavano due anziani e una adolescente.E' stata proprio la 12enne a chiamare il 112. Il ladro aveva aperto il frigorifero mangiando e bevendo anche qualcosa. Poi ha arraffato degli oggetti, tra i quali due orologi d’oro. La polizia è arrivata sul posto beccandolo con la refurtiva ancora in mano. Aveva anche un mazzo di chiavi per entrare nell’appartamento al piano di sopra.

È stato arrestato per furto aggravato e tentato furto in abitazione. Questa mattina la giudice Martina Marinangeli ha convalidato l’arresto disponendo il carcere. Rimarrà lì fino all’udienza del 6 ottobre. In aula, difeso dall’avvocato Monica Clementi dello studio Magistrelli, si è avvalso della facoltà di non rispondere. In aula per la procura c’era il vice procuratore onorario Giovanni Centini.