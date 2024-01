ANCONA – Avevano regolarmente pagato due prodotti alle casse di un esercizio commerciale nei pressi di Via Flaminia, ma nel tempo in cui si erano trattenute all’interno dei locali ne avevano fatti sparire circa 140. L'episodio, avvenuto nei giorni scorsi, era stato subito segnalato alla Polizia che era intervenuta e mediante accurati accertamenti è riuscita a risalire all’identità delle tre ragazze, di età compresa tra i 20 ed i 35 anni, colpevoli del furto per una valore della refurtiva che supera i 2000 euro.

Le tre rumene, già gravate da precedenti specifici, al momento di guadagnare l’uscita dopo aver pagato i due prodotti acquistati, avevano fatto suonare il dispositivo antitaccheggio presente subito dopo la cassa, ma erano riuscite comunque a dileguarsi, con l’aiuto di un complice che le attendeva al volante di una macchina sulla quale erano salite facendo perdere le loro tracce. Le indagini svolte dalle forze dell’ordine hanno così permesso di identificarle e di scoprire anche il conducente dell’autovettura. Tutti e quattro sono stati denunciati in stato di libertà per furto aggravato in concorso, ed è stato inoltre notificato loro il foglio di via, che li obbliga a non fare ritorno nel territorio del comune per i prossimi tre anni.