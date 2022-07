Ladro troppo sicuro di sé, spacca il vetro del negozio e accende le luci mentre ruba la merce: subito identificato

E' quanto successo sabato sera in un locale di via De Gasperi, ad Ancona. Un residente è riuscito a vederlo mentre effettuava il furto ed ha fornito alla polizia un'accurata descrizione. Ora il ladro è finito in manette