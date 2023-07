Guanti e cacciaviti nello zaino, tentano il furto in un appartamento: denunciate tre donne

Nella mattinata odierna, il Questore di Ancona Cesare Capocasa, ha disposto la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Ancona per due ventenni di origine croata, arrestate nel primo pomeriggio di ieri mentre tentavano un furto in appartamento.

Il fatto

I poliziotti sono intervenuti intorno alle 16 di ieri pomeriggio in via Cingoli dove era stata segnalata da alcuni residenti la presenza di tre donne, descritte come nomadi dall’etnia rom, che si aggiravano, in modo sospetto, nei pressi di alcune abitazioni. Le tre donne, alla vista dei poliziotti, si hanno nascosto frettolosamente qualcosa in uno zainetto, fingendo di chiacchierare tra di loro e provando ad allontanarsi senza destare sospetto. I poliziotti, poco convinti dal loro atteggiamento, hanno chiesto chiarimenti in merito alla loro presenza notando che sul portone d’ingresso dell’appartamento erano presenti dei segni di effrazione. Inoltre una di loro è stata vista nascondere nello zaino un paio di guanti.

Portate in questura, con l’ausilio degli Operatori della Polizia Scientifica, gli agenti hanno collegato i segni di effrazione sul portone con i cacciaviti presenti all’interno dello zaino della sospettata. A seguito dell’identificazione, poi, i poliziotti hanno scoperto che due di loro, meno di un mese fa, erano state già denunciate per tentato furto in abitazione. Considerati i gravi indizi a loro carico sono state tutte denunciate, in concorso, per tentato furto aggravato e la minorenne è stata affidata ai servizi sociali; per le altre due, dopo la convalida dell’arresto, è scattato il Foglio di via Obbligatorio immediatamente notificato questa mattina.