Nasconde i vestiti sotto il giubbetto, preso ladro furbetto

FABRIANO - Un ladro di vestiti e tre patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza. È l’esito dei controlli dei carabinieri della Compagnia di Fabriano, effettuati in questi giorni. I militari hanno effettuato posti di blocco e pattugliamenti anche in borghese per prevenire furti. Dopo la segnalazione di un commerciante, che aveva notato la presenza, con fare sospetto, di un uomo di mezza età all'interno del suo negozio di abbigliamento, la pattuglia è andata sul posto fermando il sospettato. Era un 50enne, campano, ed è stato trovato con vestiti nascosti sotto al suo giacchetto. Perquisito è stato trovato in possesso di altri oggetti, nuovi, più piccoli. È stato denunciato per tentato furto dei vestiti che sono stati riconsegnati al titolare e per ricettazione. Proposto nei suoi confronti il foglio di via dal territorio. Effettuate anche tre multe per guida in stato di ebbrezza con tre patenti ritirate. Gli automobilisti, tutti con tasso sopra lo 0,5, tra i 30 e i 50 anni, si sono visti ritirare anche la patente e staccare multe fino a 700 euro.