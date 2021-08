Nuovo blitz dei ladri, casa svaligiata: trafugati gioielli e contanti

E' solo l'ultimo caso in una zona dove i blitz sono diventati decisamente frequenti. Bottino da quantificare

Stanze sottosopra, trafugati gioielli e contanti. I ladri hanno fatto visita a una casa di Brugnetto di Trecastelli sabato sera,dopo aver forzato gli ingressi. Furto tentato anche nell'abitazione accanto. Quello in via Nori De Nobili è solo l'ultimo caso in una zona dove i blitz sono diventati frequenti. Bottino da quantificare.