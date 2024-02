Con l'aiuto di un "palo" fa sparire oltre 2000 euro di prodotti cosmetici: identificati e denunciati due giovani

JESI – Si muovevano in coppia: uno ad inizio corsia a fare da “palo”, l’altro intento a arraffare prodotti cosmetici dagli scaffali infilandoli in un borsa poi nascosta sotto un giubbotto nel carrello della spesa. Sono state le telecamere dell’impianto di video sorveglianza del punto vendita Conad a far luce su un furto di oltre 2200 euro di prodotti, messo a segno da due ragazzi rumeni di 21 e 23 anni. L’episodio risale al novembre 2023, quando il direttore aveva provveduto a sporgere querela contro ignoti per un furto di cosmetici ed altri prodotti per la cura della persona particolarmente costosi.

Dopo il sopralluogo effettuato dalle forze dell’ordine, le immagini hanno permesso di scoprire il modus operandi della coppia. I due entravano nel supermercato ciascuno con un proprio carrello, all’interno del quale uno dei due preparava una busta di notevoli dimensioni riempiendola di prodotti, mentre il complice si posizionava all’inizio della corsia in modo da poterlo avvertire in caso di arrivo di clienti o del personale in servizio al centro commerciale. Una volta riempita la busta, i due complici si separavano per poi ricongiungersi in corrispondenza di un’altra corsia, dove uno dei due provvedeva a nascondere la busta con la refurtiva con un giubbotto, per poi fuggire a gambe levate attraverso un varco per le emergenze e dileguarsi a bordo di una Ford Focus.

Il lavoro degli investigatori, svolto con la comparazione tra le foto segnaletiche ed i frame dei filmati delle telecamere, ha permesso di risalire all’identità dei due rumeni, uno dei quali già noto perché denunciato per reati simili nei mesi antecedenti e l’altro suo complice con cui era solito frequentarsi: entrambi sono stati denunciati per furto aggravato in concorso.