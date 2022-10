Rubano merce al supermercato e raggiungono l'uscita: due ladri "traditi" da un carabiniere fuori servizio

FALCONARA - Furto in un supermercato in pieno centro dove due uomini, un 24enne romeno ed una 35enne italiana, sono finiti nei guai per aver rubato della merce dagli scaffali. E' successo sabato pomeriggio.

A notarli un carabiniere fuori servizio che li ha osservati fino all'uscita. A quel punto ha chiamato i suoi colleghi della Tenenza di Falconara Marittima, intervenuti poco dopo sul posto. I due sono stati accompagnati nella caserma di via Puglie per le successive incombenze: l’uomo - che è risultato anche essere gravato dalla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria presso il commissariato di pubblica sicurezza di Torino - è stato arrestato e rimesso subito in libertà, come disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, mentre la donna è stata denunciata a piede libero.