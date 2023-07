Ruba confezioni di auricolari wireless, ma paga solo una birra: scoperto dal poliziotto fuori servizio

ANCONA - Tenta il furto al supermercato, poliziotto libero dal servizio lo ferma. E' successo al Lidl di via della Montagnola. L'uomo, circa 30anni, aveva preso alcune confezioni di auricolari wireless e altri articoli. In cassa aveva pagato però sol una lattina di birra. Il poliziotto, dopo aver visto tutto, si è qualificato e ha controllato lo zaino del ladro. Dentro c'erano articoli per un valore totale di circa 150 euro. L'uomo è stato portato in questura e denunciato.