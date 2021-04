Ruba al supermercato, fermato e trovato con il tirapugni: «Lo uso contro i ladri»

«Il tirapugni lo uso per difendermi dai ladri». Ha del comico la giustificazione da parte di un romeno, classe '96, fermato nel tardo pomeriggio di ieri in zona Tavernelle. Era stato proprio lui infatti l'autore del furto ai danni di un supermercato del quartiere dove, alcuni minuti prima del controllo, aveva "prelevato" alcuni generi alimentari.

Agli agenti della Squadra Volanti ha chiesto come avessero fatto a scoprirlo per poi confessare il furto e consegnare l'intera refurtiva. Ancora incredulo è stato accompagnato in questura per tutti gli accertamenti. Oltre alla merce rubata il giovane è stato anche trovato con un tirapugni nascosto tra i vestiti ed utilizzato, secondo il suo racconto, per difendersi dai ladri malintenzionati. Per il 25enne è scattata la denuncia per il furto e per il possesso della noccoliera.