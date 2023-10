Entrano da Snipes e fanno razzia tra gli scaffali, raid dei tifosi dell'Aek Atene: deve intervenire la polizia

ANCONA - Si trovavano in città in attesa di ritornare nel proprio paese. Nel pomeriggio di oggi, poco prima delle 17, hanno pensato bene di entrare all'interno del negozio Snipes, lungo corso Garibaldi, e fare razzia di capi d'abbigliamento. Protagonisti della vicenda un gruppo di tifosi dell'Aek Atene. I supporter ellenici si sono dati alla fuga ma sono stati bloccati poco dopo dagli agenti della Squadra Volante di Ancona. A finire nei guai uno di loro, trovato con indosso una maglietta della Nike cui aveva staccato l'antitaccheggio. Per lui è scattata la denuncia per furto aggravato.

La refurtiva, circa 600 euro di prodotti di abbigliamento nascosti in uno zaino) è stata interamente recuperata e consegnata ai legittimi proprietari. Il titolare del negozio si è riservato di sporgere querela nei prossimi giorni.