Vede la poliza, prova a  scappare su un’auto rubata. L’altro si lancia dal veicolo per fuggire a piedi

SENIGALLIA - Tenta di fuggire alla Polizia a bordo di un’auto rubata ma viene bloccato. L’uomo risultava ricercato in quanto destinatario di un provvedimento di carcerazione. E’ successo a Senigallia oggi pomeriggio.

La pattuglia della polizia stava transitando nella zona di Vivereverde quando ha notato dei cittadini extracomunitari di origine magrebina che avevano atteggiamenti sospetti. Tra loro c’era anche un uomo già conosciuto alle forze dell’ordine per spaccio. Due di loro si stavano allontanando in auto quando è scattato il controllo, in particolare uno si è buttato dal veicolo per fuggire ai poliziotti. Il conducente è stato invece bloccato.

L'uomo alla guida era un 30enne non regolare sul territorio e con diversi precedenti. Era destinatario anche di un ordine di carcerazione, perché doveva scontare la pena di due anni per poi essere espulso. E’ stato portato in carcere e dalle verifiche è emerso anche che non aveva la patente, il veicolo non era assicurato ed era risultato rubato da un garage. Il 30enne risponderà anche di ricettazione. L’altro uomo, che si era lanciato dall’auto, è stato identificato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.