Gira ubriaco, senza mascherina e tenta di rubare uno scooter: denunciato un 44enne

L'uomo è stato fermato dai carabinieri di Ancona che lo hanno identificato e poi denunciato per tentato furto aggravato. Per lui, un 44enne romano ma residente ad Ancona, "fatali" le telecamere di videosorveglianza

ANCONA - Tenta di rubare uno scooter lungo via Astagno, poi viene sorpreso dai carabinieri mentre passeggia ubriaco e senza mascherina. A finire nei guai, nella serata di ieri, un 44enne romano ma residente ad Ancona, che ora dovrà rispondere di tentato furto aggravato.

Il controllo è scattato quando i militari di Ancona lo hanno visto passeggiare con fare sospetto nella zona e senza i dispositivi di protezione contro il Covid. A quel punto i carabinieri hanno iniziato ad avere alcuni sospetti e per questo sono iniziati i controlli nei veicoli in sosta nella zona. Poco distante infatti una Vespa è stata trovata con il meccanismo di blocco sterzo forzato, sintono di un tentato furto. Dopo aver visionato le telecamere presenti nel quartiere, i militari sono riusciti a ricostruire la dinamica ed hanno identificato proprio il 44enne quale autore del gesto. Per lui è scattata la denuncia.