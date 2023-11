Strappa l'antitaccheggio alle scarpe, le indossa e tenta di uscire. Arrestato si difende: «Le stavo provando»

JESI – Entra al Globo e dopo aver strappato con le mani la placca antitaccheggio indossa le scarpe nuove e tenta di uscire con quelle ai piedi. Il gesto non è sfuggito alla sicurezza del negozio che lo ha bloccato chiamando i carabinieri. I militari del Norm erano nelle vicinanze e una pattuglia è arrivata subito per procedere all'arresto del cliente per furto aggravato. E' successo ieri pomeriggio. In manette un 34enne di El Salvador che ha passato la notte in una cella di sicurezza della caserma per essere portato poi questa mattina in tribunale, davanti al giudice Corrado Ascoli, per la convalida. Il 34enne aveva puntato un paio di scarpe da tennis Adidas del costo di 100 euro. «Non volevo rubarle – ha detto al giudice – le stavo solo provando. Per comodità ho tolto l'antitaccheggio per calzarle meglio, la placca mi dava fastidio e non mi sono mai allontanato dalla barriera delle casse». Stando alle telecamere del Globo e alla denuncia sporta invece risulterebbe che il cliente si è tolto le sue scarpe riponendole nella scatola di quelle nuove. Le Adidas le ha indossate strappando via l'antitaccheggio. In udienza era difeso dall'avvocato Paolo Zaccaria che ha chiesto i termini a difesa per valutare un abbreviato.

Il giudice ha convalidato l'arresto disponendo per il 34enne l'obbligo di firma alla pg. L'udienza è stata aggiornata al 4 dicembre. Lo straniero ha diversi procedimenti pendenti tra cui una denuncia per resistenza avvenuta sabato sera. I carabinieri erano intervenuti perché lo segnalavano ubriaco in un locale ma quando sono arrivati è scappato via. Alle spalle ha altre denunce per furto.