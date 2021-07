Ruba un paio di scarpe, poi le indossa pensando di fuggire più velocemente: denunciato

L'uomo, di 40 anni, ha confidato nelle scarpe nuove per fuggire e far perdere le proprie tracce. Per sua sfortuna però gli agenti di polizia lo hanno fermato e denunciato

Ha iniziato a correre confidando nelle scarpe nuove appena rubate, ma non è servito per sfuggire agli agenti della Squadra Volante di Ancona. Protagonista della vicenda un egiziano di 40 anni, regolare sul territorio, che dopo il furto di un paio di scarpe in un centro commerciale dorico, ha tentato la fuga sul litorale. Gli agenti lo hanno inseguito e sono riusciti a bloccarlo poco dopo. Accompagnato in Questura, il 40enne è stato poi denunciato in stato di libertà per furto.