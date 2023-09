Ruba un paio di scarpe, le indossa e due giorni dopo viene riconosciuta dal titolare: "Quelle sono le mie"

JESI - Più che con le mani nel sacco, è stata scoperta con i...piedi nella refurtiva una donna di vent’anni, della provincia di Ancona, che con il suo complice – un cittadino peruviano 31enne – è stata denunciata per furto con destrezza e obbligata a restituire il paio di scarpe sottratto alla vittima. I fatti risalgono alla serata del 24 settembre, durante le fiere allestite in occasione della festa del Patrono di Jesi, San Settimio. Intorno alle 23, il titolare riminese di una ditta che si occupa di vendita di articoli sportivi ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per il furto di un paio di Adidas del valore di 100 euro, ad opera di un uomo e di una donna.

Giunti insieme nei pressi della bancarella, i due si sono separati e mentre l’uomo distraeva l’ambulante, la donna dopo aver precedentemente messo le scarpe sul bancone per acquistarle, era riuscita ad appropriarsene facendo quindi perdere le sue tracce. Gli agenti intervenuti hanno rintracciato e subito sottoposto a controlli il cittadino peruviano, già noto per precedenti penali legati a reati contro il patrimonio, la persona ed in materia di stupefacenti. Quindi, nella giornata di ieri, durante il normale servizio sul territorio, una volante ha fermato la donna che aveva ai piedi scarpe corrispondenti alla descrizione fornita dal titolare della ditta. La conferma è arrivata poco dopo, con il riconoscimento da parte dell’ambulante (già individuata in precedenza mediante i primi accertamenti fotografici) a cui è stato restituito il paio di Adidas, mentre per i due complici è scattata la denuncia per il reato di furto con destrezza.