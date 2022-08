Si introducono in casa ma non trovano soldi: i ladri fanno sparire salumi e bucato

SENIGALLIA- Gli agenti di polizia si sono trovati, ieri pomeriggio (28 agosto) a constatare un furto riguardante salumi e bucato. E non è uno scherzo. E’ quanto accaduto realmente a Senigallia, in strada della Benedetta, con una coppia di mezza età di origine straniere ma da tempo residente in Riviera che si è trovata privata di generi alimentari e vestiti prelevati dalle mensole, dal frigorifero e dalla cantina.

I ladri, che si erano introdotti in casa nel pomeriggio sfruttando un momento d’assenza dei proprietari (i quali al loro rientro hanno lanciato l’allarme), non hanno trovato soldi né oggetti preziosi.