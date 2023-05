Spaccata dal parrucchiere, sfondano la vetrina e rubano dalla cassa: poi la fuga

JESI - Hanno sfondato la vetrina, si sono diretti verso la cassa e soo riusciti a rubare circa 100 euro. Banditi in azione lungo il viale della Vittoria, all'interno del salone Parrucchieri Hairsense, nel complesso Mercantini.

I ladri avrebbero utilizzato un martello per sfondare la vetrata ed entrare all'interno del locale. A fare l'amara scoperta (ieri mattina) sono stati i titolari Romina Sommonte e Leonardo Cerioni: «Purtroppo ci vorranno migliaia di euro per ripristinare la vetrina, senza contare che abbiamo dovuto annullare tutti gli appuntamenti della giornata». I due hanno subito sporto denuncia ai carabinieri: «I ladri dovrebbero essere entrati nel tardo pomeriggio di lunedì - ha raccontato Romina Sommonte - poco dopo le 19 quando noi siamo usciti dal salone. Soltanto stamattina ci siamo accorti della vetrina rotta. Non riesco a capire il gesto e come sia successo».