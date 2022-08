Tenta il furto al ristorante, poi si nasconde in cucina pensando di non essere visto: arrestato giovane ladro

SENIGALLIA - Entra nel ristorante dopo aver forzato la porta, fa scattare l'antifurto e mette a soqquadro i locali del ristorante Pesceazzurro. A quel punto i carabinieri arrivano e lo trovano nascosto in cucina. A finire nei guai, nella notte di Ferragosto, un 22enne di Senigallia che è stato arrestato ed ora dovrà rispondere di tentato furto.

Il giovane come detto è stato trovato in cucina, nascosto nel tentativo di eludere il controllo dei militari. Poi, non pago, ha cercato disperatamente di fuggire ma è stato bloccato e portato in caserma. Per lui scattati gli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida prevista per questa mattina.