Condannato dopo aver rubato in un ristorante, evade dai domiciliari: torna in carcere

ANCONA - Stop ai domiciliari, il 40enne torna in carcere. L’uomo, nel novembre 2020, era stato arrestato in flagranza per furto all’interno di un ristorante della periferia anconetana: in concorso con altre due persone, un uomo ed una donna, dopo aver danneggiato la porta di ingresso, si era impossessato di un libretto di assegni e del denaro trovato in un cassetto. Condannato alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione e ammesso al regime della detenzione domiciliare, il 21 gennaio scorso è stato trovato fuori casa. Per questo motivo ieri l’Ufficio di Sorveglianza di Ancona sha ripristinato la reclusione in carcere. Ora si trova a Montacuto.