Tenta di vendere una bici rubata su un sito di e-commerce, giovane ricettatore denunciato

CHIARAVALLE - Stava vendendo una bicicletta, del valore di 600 euro, attraverso un sito di e-commerce. A finire nei guai un 20enne falconarese che è stato denunciato per ricettazione.

Ad intervenire sono stati proprio i carabinieri di Falconara e Chiaravalle che lo hanno rintracciato nel suo appartamento. L'intervento dei militari, avvenuto nel pomeriggio di ieri, ha permesso di ritrovare la bicicletta rubata che si trovava all'interno del suo garage. Per il responsabile è scattata una denuncia per ricettazione ed ora sono in corso accertamenti per individurare gli autori del furto.