Strage di polli da Fileni, ladri di rame fanno saltare la corrente e ne uccidono (per asfissia) oltre 200mila

JESI - Blitz nella notte da parte di alcuni ladri di rame presso lo stabilimento Fileni di via Piandelmedico. Cercavano l'oro rosso ma, staccando la corrente, hanno ucciso per asfissia circa 240mila polli. Agli animali è stato tolto l'ossigeno dopo che i banditi hanno tolto l'energia che alimentava l'impianto di ossigenazione. Il furto risale a circa 20 giorni fa.

Il modus operandi

Per agire indisturbati i ladri hanno staccato la corrente ed hanno cercato di rubare alcuni cavi di rame. Ad un certo punto però si sono fermati, forse allertati dalla vigilanza, e sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce. Da quantificare il bottino. I carabinieri di Jesi stanno visionando le telecamere di sorveglianza per dare un volto ai banditi. Per i polli non c'è stato niente da fare: la mancanza di ossigeno è stata fatale e nel giro di poco tempo sono deceduti.