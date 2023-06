Era il capo della banda che rubava rame, rintracciato e arrestato a Fiumicino

ROMA - Deve espiare un anno e due mesi di reclusione, la squadra Mobile lo rintraccia all'aeroporto di Fiumicino. A carico del cittadino rumeno, arrestato questa mattina, era stato emesso dalla corte d'Appello di Perugia un provvedimento di ripristino della detenzione in carcere per il reato di furto aggravato in concorso.

Insieme a dei complici residenti nell'anconetano, infatti, aveva rubato cospique quantità di rame da capannoni nella provincia dorica. Lui, secondo le indagini, era il vertice dell'organizzazione e in un primo momento era riuscito a sottrarsi all'arresto scappando a Stoccarda. Ora sconterà la pena a Regina Coeli.