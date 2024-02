Rubano profumi e tentano la fuga, per i ladri scatta la denuncia. Non potranno tornare in città per 3 anni

Altre due misure di prevenzione firmate dal Questore Capocasa, su proposta del Comando Stazioni Carabinieri di Loreto. Si tratta di due fogli di via che colpiscono due cittadini rumeni di 60 e 40 anni.

Il fatto risale all'inizio del mese quando i due sono stati denunciati per la commissione, in concorso, di delitti contro il patrimonio. Nello specifico i due si erano resi autori di un furto di cosmetici (nello specifico dei profumi) all'interno di un esercizio commerciale di Loreto. Si tratta di soggetti entrambi residenti fuori regione, considerati persone socialmente pericolose poiché già in passato autori di episodi della stessa natura. Per questo il Questore Capocasa ha emesso le due misure di prevenzione con le quali gli ha imposto il divieto di far ritorno per un periodo di tre anni nel Comune di Loreto, avvisandoli che l'inottemperanza della misura comporterà la reclusione da sei a diciotto mesi e la multa fino a 10.000 euro.