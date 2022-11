Da Foggia a Senigallia a "caccia" di profumi, per i ladri bottino da migliaia di euro: 3 le denunce

I carabinieri della Stazione di Senigallia hanno denunciato tre persone per furto con destrezza. Si tratta di due uomini e una donna, tra i 33 e i 40 anni, tutti residenti nel foggiano, che a fine agosto avevano rubato 18 profumi in un negozio della città per un valore di 1.600 euro.

Il colpo

Il furto era stato commesso durante l’orario di apertura dell’attività. Una donna aveva prelevato la merce mentre i due complici l'aspettavano fuori fungendo da "palo". Grazie alle immagini del sistema di video sorveglianza è stata ricostruita la dinamica del furto ed è stato possibile identificare i ladri, protagonisti di colpi analoghi in altre zone d’Italia. Sono stati tutti denunciati per furto con destrezza in concorso.