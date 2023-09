«Salve, sono amico di suo figlio». Poi gli porta via i soldi. Anziano derubato alle poste

ANCONA - Lo aveva avvicinato facendogli credere che lo conosceva e che conosceva anche il figlio. «Sono un suo amico». gli aveva detto. L’anziano, 85 anni, appena uscito dall’ufficio postale di via Benedetto Croce, alle Grazie, ci aveva creduto ma ci ha rimesso 250 euro, il libretto postale e il bancomat. Il malvivente che lo aveva avvicinato, un napoletano di 60 anni, era riuscito a portargli via tutto e a fuggire. Finito a processo per furto aggravato ieri è stato condannato ad un anno. Il fatto risale al 3 luglio del 2019. L’anziano aveva prelevato allo sportello 250 euro che gli servivano per fare dei pagamenti. Uscendo si era diretto all'automobile, parcheggiata nelle vicinanze.

Nel breve tragitto era stato avvicinato dall'imputato con una banale scusa. Il truffatore è riuscito a salire a bordo della vettura dell’85enne e sedendosi sul sedile del passeggero aveva spinto a terra degli oggetti personali dell'anziano che si era subito messi a raccoglierli. Avendolo distratto è stato facile portargli via i 250 euro che teneva ancora in mano insieme anche al libretto postale e alla tessera del bancomat. Poi era fuggito via. L’85enne aveva sporto denuncia riconoscendo poi il ladro dalle foto segnaletiche perché era un recidivo. La Procura aveva chiesto una condanna a tre anni, il giudice ha deciso per uno.