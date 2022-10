Lascia il borsello sul tavolo del bar, il ladro prende il portafogli e si allontana: denunciato

ANCONA - Riconosce l'uomo che pochi giorni prima aveva rubato il portafogli del padre e lo fa denunciare. E' quanto accaduto nelle scorse ore in zona Grazie dove la polizia è intervenuta per denunciare un 62enne italiano per furto e porto di armi e oggetti atti ad offendere.

Ad incastrarlo le telecamere di videosorveglianza che, lo scorso 25 ottobre, lo avevano immortalato mentre rubava il portafogli all'interno di un borsello lasciato incustodito sopra un tavolo. Il proprietario del locale, figlio del legittimo proprietario del borsello, aveva visionato le immagini nelle ore successive al furto. Per sua fortuna ha riconosciuto il ladro mentre passeggiava nella zona ed ha subito allertato la polizia. Il 62enne è stato anche perquisito con gli agenti che hanno trovato nella sua borsa una forbice in ferro che l'uomo non è riuscito a giustificare. Per questo oltre alla denuncia per furto è scattata quella per porto di armi o oggetti atti ad offendere.