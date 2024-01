Ruba il portafoglio in un locale, dentro ci trova 400 euro. Ladro denunciato e allontanato per 1 anno

ANCONA - Il Questore di Ancona Cesare Capocasa ha emesso nei giorni scorsi un provvedimento di divieto di accesso ad un noto fast food della città e allo stazionamento nell’area urbana in prossimità dello stesso, a carico di un cittadino italiano del 1983, denunciato per il reato di furto aggravato. L'uomo è finito nei guai per aver sottratto alla vittima il portafogli, custodito all’interno della giacca.

Un bottino da oltre 400 euro, oltre agli effetti personali contenuti nello stesso. L'autore è stato identificato e denunciato. Il soggetto era già noto alla polizia, avendo numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, la persona ed essendo già stato condannato per reati gravi quali lesioni personali e violenza sessuale Proprio per questo il Questore di Ancona, su istruttoria dell’Ufficio Polizia Anticrimine ha emesso nei riguardi del ladro il divieto di accesso per un anno al locale pubblico interessato dal furto, con il divieto di stazionare in prossimità dello stesso.