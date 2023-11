Sfonda la porta a pedate poi ruba soldi e birre. Ladro ripreso dalle telecamere

ANCONA - «Ha sfondato la porta, rubato il fondocassa, delle birre e il tablet del negozio. Fosse per fame lo giustificherei pure ma con tutto il lavoro che si può trovare oggi rubare e distruggere le cose è proprio inaccettabile. Noi di Corso Amendola chiediamo videosorveglianza nelle strade e ronde della polizia. Non può sempre gravare solo sulle nostre spalle le spesa per la sicurezza». A parlare e Barbara Pergolini, titolare del ristorante gastronomia di corso Amendola. Sabato notte ha subito un furto. Un uomo ha preso a pedate la porta della sua attività, attorno all’1.30, poi è entrato e ha portato via 80 euro trovati in cassa, il tablet che usava per prendere gli ordini e diverse birre artigianali.

Le telecamere interne hanno ripreso tutto e i filmati sono stati già consegnati alla polizia. Per il negozio è già il terzo furto da quando ha aperto, sei anni fa. «Proprio sabato abbiamo fatto sei anni dall’apertura - dice Pergolini - ci ha fatto un bel regalo. Mi farò portavoce per la via per chiedere più sicurezza. Lo Stato dovrebbe ad oggi inasprire le pene per i furti perché dopo che mettiamo le telecamere e la polizia li prende il giorno dopo sono di nuovo liberi e ricominciamo da capo».