Furto di plastica riciclabile, choc in azienda: ladri in fuga

Ladri in azione ad Ostra Vetere. Un colpo quello della scorsa notte del valore di 20mila euro. I malviventi sono entrati con un camion all'interno di un'azienda di lavorazione di materie plastiche.



Hanno utilizzato il grosso mezzo per entrare e, dopo aver forzato il cancello di ingresso e la porta del capanone industriale, si sono intrufolati nella ditta indisturbati. Hanno rubato un grosso quantitativo di materia prima e plastica riciclabile proveniente da scarti di lavorazione. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Senigallia per cercare di risalire ai responsabili.