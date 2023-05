Si conoscono tramite un'app di incontri, lei affitta una casa per stare insieme e viene derubata

ANCONA - Conosce un uomo tramite una chat di incontri, affitta un appartamento su AirBnB per stare insieme ma lui la deruba portandole via una carta di credito dal suo portafoglio. E' quanto accaduto nella serata di ieri in un appartamento del piano San Lazzaro.

La donna, una 35enne dominicana, dopo essersi accorta del furto ha subito allertato la polizia che ha fatto partire le indagini per risalire al responsabile. Intanto la vittima ha bloccato la carta di credito ma non prima che l'uomo riuscisse ad utilizzarla effettuando un pagamento presso un negozio nella zona della stazione ferroviaria.