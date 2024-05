Ladro di pesce, ruba 35 casse a famiglia storica della marineria dorica: condannato per furto

ANCONA - Tradito dai guanti che non indossava quando è salito a bordo di un peschereccio, ormeggiato al Mandracchio, appena tornato dalla pesca in mare, per rubare 35 casse di prodotto ittico per un valore di 3mila euro. Il ladro aveva lasciato impronte dappertutto e ad identificarlo ci aveca pensato la polizia di frontiera. Con l’accusa di furto aggravato è finito prima a processo, davanti alla giudice Paola Moscaroli, poi è stato condannato a due anni. Ieri il verdetto per un tunisino di 43 anni. Era la sera del 13 settembre del 2017, attorno alle 22, quando è salito a bordo dell’imbarcazione, approfittando dell’assenza dei proprietari, due fratelli di una storica famiglia di pescatori anconetana.

Una volta dentro ha forzato il lucchetto della ghiacciaia, dove era stato riposto il pescato, nelle cassette, pronte alla vendita della mattina, portandone via 35. I proprietari si sono accorti poco dopo e hanno denunciato il furto alla polmare. La polizia era andata poi a bordo del peschereccio facendo fare i rilievi delle impronte alla Scientifica. Proprio quelle hanno incastrato il ladro perché era già schedato per dei precedenti penali. Inizialmente il processo era stato sospeso perché irreperibile, non aveva mai ricevuto gli atti ma recentemente è stato rintracciato dopo un normale controllo di pattuglia in centro città e quindi gli sono stati notificati gli atti a mano. Così era potuto partire il dibattimento. L’imputato era difeso dall’avvocato Francesco Conti. Uno dei fratelli proprietari del peschereccio nel frattempo è deceduto e il processo è proseguito con una sola parte offesa.