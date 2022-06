Ruba un orologio di lusso da 50mila euro: è lo stesso ladro che ha rapinato Cesara Buonamici

RAVENNA - Denunciato dopo due anni per aver rapinato un turista di un orologio costosissimo. Era l’agosto del 2020 quando a Milano Marittima un uomo venne rapinato da due uomini che gli sfilarono l'orologio che portava al polso: un Patek Philippe Nautilus con cassa e cinturino in oro del valore di 50mila euro. Uno dei due rapinatori, un 42enne napoletano già noto alle forze dell’ordine, è stato individuato grazie alle indagini della Procura della Repubblica, che si è avvalsa dell’apporto dei Ris per individuare il profilo genetico del rapinatore al fine di risalire alla sua identità. Il rapinatore è sottoposto ad altri processi penali per gli stessi fatti a Firenze, Pesaro e Ancona ed è tristemente famoso per aver rapinato gli orologi alla giornalista di Canale 5 Cesara Buonamici e al marito Joshua Kalman.

L'uomo, scrivono i colleghi di RavennaToday, è stato interrogato presso il carcere di Poggioreale dai Carabinieri della Stazione di Poggioreale, dove in presenza del proprio difensore di fiducia ha ammesso gli addebiti. Il 42enne è stato denunciato a piede libero e affronterà il processo senza misura cautelare.