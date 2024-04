«Mamma aiutami», finge di essere il figlio e si fa dare Rolex e oro. La truffa (per fortuna) ha un lieto fine

Sospiro di sollievo per un'anziana di Castelfidardo, vittima nei giorni scorsi di una truffa. Nelle scorse ore i poliziotti della Squadra Mobile di Ancona, agendo su autorizzazione della Procura della Repubblica, hanno eseguito il dissequestro e restituito alla 78enne tutti gli oggetti in oro precedentemente sequestrati. Questa operazione è stata possibile grazie all'arresto in flagranza di due truffatori campani poco più che ventenni, avvenuto il 27 febbraio scorso.

La donna, nella tarda mattinata di quel giorno, è stata contattata telefonicamente da un individuo che si è spacciato per suo figlio. Il truffatore ha chiesto disperatamente aiuto alla "madre", affermando di essere in debito e richiedendo un pagamento urgente. La donna, non avendo disponibilità di denaro contante, ha proposto al presunto corriere - complice della truffa - di accettare monili d'oro e un Rolex come pagamento. Una volta giunto a casa della vittima, il finto corriere ha sottratto quasi mezzo chilo di monili in oro dal valore di circa 15.000 euro e un Rolex dal valore di 10.000 euro, che la donna, ingannata, ha consegnato spontaneamente.

Questa triste vicenda ha avuto una svolta positiva quando la Squadra Mobile ha convocato la donna presso i propri uffici e le ha restituito tutti gli oggetti che le erano stati sottratti. La vittima, visibilmente commossa, ha ringraziato ripetutamente gli investigatori, mostrando gratitudine per il ritorno dei suoi tesori, che rappresentano non solo un valore economico, ma soprattutto un inestimabile valore affettivo, in particolare le fedi nuziali e l'orologio di pregio.