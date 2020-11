Ruba una tavola da kitesurf, poi tenta di venderla online: denunciato un anconetano

ANCONA - Quando è arrivato all'appuntamento con il suo compratore si è trovato davanti i carabinieri della stazione di Ancona Centro. Una brutta sorpresa per un 54enne anconetano, ma residente ad Osimo, denunciato dai militari di via Piave per ricettazione.

L'uomo nel giugno scorso aveva rubato a Numana una tavola da kitesurf di proprietà di una 51enne anconetana. La donna nei giorni scorsi ha notato un annuncio su un noto sito di vendite online, dove veniva mostrata proprio la sua tavola, riconoscibile da alcuni segni che solo il suo oggetto possedeva. A quel punto la 51enne ha allertato i carabinieri che si sono finti interessati al prodotto ed hanno organizzato l'incontro con il venditore. Quest'ultimo, pensando di aver trovato un compratore per la tavola rubata, si è presentato al rendez-vous, ma al posto di un appassionato di kitesurf si è trovato davanti i militari. Sono stati proprio loro a recuperare la tavola, consegnarla alla proprietaria e denunciare l'anconetano.