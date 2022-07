Sassata contro il vetro, poi via col contenitore del fondo cassa: vigile (fuori servizio) tenta di fermare il ladro in fuga

ANCONA - Ha spaccato il vetro della porta con un sasso, è entrato nel negozio e ha portato via il cassetto in cui erano custoditi i soldi del fondo cassa. Il colpo ha avuto luogo venerdì scorso, in pieno giorno, nel negozio "Chic Moda" di via Achille Barilatti. Erano le 14 quando il rumore del vetro sfondato ha richiamato l’attenzione dei residenti e di altri commercianti. Il ladro, scoperto da chi si era affacciato alla finestra o ai portoni, è riuscito comunque a scappare con il contenitore e i soldi: «Poi, da quello che abbiamo saputo- racconta la titolare Laura Moretti- un agente della polizia locale fuori servizio ha provato a fermarlo poco più avanti. Il ladro, a quel punto, ha lanciato il cassetto con i soldi a terra, ma è comunque riuscito a scappare».

Il rumore della vetrata infranta non è passato inosservato tra i commercianti delle attività adiacenti. Laura non era nel negozio in quel momento. «All’interno non ha fatto altri danni, a parte il vetro sfondato e che abbiamo già riparato» ha aggiunto la titolare, che proprio oggi ha sporto formalmente la denuncia in questura.