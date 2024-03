Cinque minuti al bar per un caffè, carabiniere derubato dello scooter

ANCONA - La sosta al bar per il caffè gli costa uno scooter, rubato da un ladro in cinque minuti. Vittima un carabiniere di 64 anni. Dopo tre settimane i colleghi, durante un pattugliamento, hanno ritrovato il mezzo: lo guidava un tunisino di 34 anni che ora è a processo per ricettazione. Il furto risale al 14 gennaio del 2019, in piazza Ugo Bassi. Il carabinieri, fuori dal servizio, aveva lasciato lo scooter, un Malaguti 160, parcheggiato davanti al Caffè Centrale, con le chiavi inserite nel blocco dell'accensione. Una sosta di cinque minuti, dalle 19.40 alle 19.45, il tempo di un caffè. Tornando a riprendere il mezzo, non lo ha più trovato. Il militare, originario del Lazio, ha sporto denuncia per furto aggravato e dopo tre settimane una pattuglia dei suoi colleghi ha ritrovato il due ruote con in sella il tunisino. Non ha saputo spiegare perché lo avesse lui.

Lo straniero verrà sentito in tribunale, davanti al giudice Lamberto Giusti, il prossimo 10 giugno. E' difeso dall'avvocato Antonio Gagliardi. Valore dello scooter 600 euro. Il ladro si era portato via anche il casco. La targa del ciclomotore era stata inserita tra quelle ricercate per furto. II 5 febbraio dello stesso anno sono stati i colleghi del carabiniere a ritrovare il mezzo. La pattuglia aveva fermato il tunisino per un controllo e visionando lo scooter avevano riconosciuto il modello di quello rubato al militare. Controllando la targa era risultato proprio il suo.