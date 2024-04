Rubati tre motorini in un mese, erano a casa di due fratelli. Uno condannato per ricettazione, l'altro farà la messa alla prova

ANCONA - Era fine estate quando da due quartieri erano spariti tre motorini, due Aprilia e un Hm Deparage, rubati alle Palombare e alle Grazie. La polizia li aveva ritrovati a casa di due fratelli anconetani di 21 e 22 anni. Entrambi sono finiti a processo per ricettazione in concorso davanti al giudice Corrado Ascoli. Il più grande è stato condannato in abbreviato a 2 anni e 4 mesi. Era difeso dall'avvocato Gabriele Galeazzi. Il più giovane ha fatto richiesta di map, messa alla prova, e il percorso sarà definito nell'udienza del 1 luglio. E' difeso dall'avvocato Michele Carluccio. I tre furti risalgono al 2022. Il primo dell'Hm, è del 10 agosto mentre gli altri due sono stati rubati lo stesso giorno, il 3 settembre. I derubati hanno tra i 28 e i 54 anni.

Avviata una indagine, la polizia era arrivata ai due fratelli, perché già tenuti d'occhio per altri fatti. Al controllo degli agenti avrebbero detto di non sapere la provenienza furtiva dei mezzi e che loro dovevano occuparsi solo di dargli un'aggiustata. L'imputato della map attualmente è in misura cautelare e la messa alla prova è stata chiesta avendo in corso un patteggiamento per un episodio di estorsione avvenuto ad ottobre ai danni di un minorenne. Accederebbe ai lavori di pubblica utilità che continuerebbe anche per questo nuovo reato contestato. L'estorsione era avvenuta a Montemarciano: per un debito di droga di 170 euro avrebbe preteso gli interessi da un 17enne. Sempre ad ottobre non si era fermato all'alt della polizia stradale dopo una fuga da un campus di Senigallia, dove impennava in sella ad una moto, ed era stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.